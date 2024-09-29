نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلق على شكوى أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن غياب مبابي قد يغير خطته.

قال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: "مباراة معقدة ضد منافس عظيم، كان كذلك دائمًا، دائمًا ما تكون المنافسة شديدة ومسلية جدًا، مع وجود العديد من الأهداف، هناك لاعبون ذو جودة عالية وستكون المباراة مذهلة".

وأضاف: "كامافينغا متاح، تعافى بشكل جيد، وهو في حالة جيدة، ويمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة أو أكثر".

وأكمل: "أتفهم شكوى أتلتيكو بشأن حصوله على راحة أقل بـ48 ساعة، وحدث ذلك لنا عدة مرات ومعظمها ضد أتلتيكو".

وواصل: "تحسن الفريق مع الأخذ في الاعتبار المباراة الأخيرة، وارتباك الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، في اليوم الأخير كنا فريقًا أكثر دعمًا، نحن نسجل أهدافًا نوعية، نحن على الطريق الصحيح، غدًا اختبار مهم جدًا، وأن تكون مضغوطًا هو المفتاح".

وتابع: "الديربي دائمًا مباراة خاصة، تحسن أتلتيكو كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، وقع مع لاعبين جيدين للغاية وقام بتحسين فريقه، سيقاتل حتى النهاية معنا ومع برشلونة".

وعن غياب مبابي، قال أنشيلوتي: "تتغير الاستراتيجية قليلًا ولكن ليس كثيرًا، العام الماضي لم يكن موجودًا، ومن المؤسف أنه ليس هنا، لكن يمكننا إصلاح غيابه بشكل جيد".

واختتم: "أعتقد أن فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية بسبب الفعالية التي قدمها في دوري أبطال أوروبا، أعتقد أنه سيفوز بها".