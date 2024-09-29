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أحمد جودة - القاهرة - دخل صانع لعب تشيلسي كول بالمر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الممتد على مدار 32 عامًا، يسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الشوط الأول.

بالمر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه

جاءت أهداف بالمر لاعب منتخب إنجلترا في غضون 20 دقيقة من المباراة أمام برايتون اليوم السبت في المرحلة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، حيث أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا 4-2.

وجاءت الأهداف الأربعة لبالمر في الدقائق 21 و28 و31 و41.

وذكر موقع أوبتا للإحصاءات أنه لم ينجح أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في تسجيل أربعة أهداف خلال الشوط الأول.

وكان بالمر سجل أربعة أهداف أيضا لتشيلسي خلال فوزه على إيفرتون 6-0 في نيسان (أبريل) الماضي.

وانضم بالمر إلى ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد وجيمي فلويد هاسلبانك في تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل خلال مباراة واحدة على مدار ثلاث مباريات مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.