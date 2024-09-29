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أحمد جودة - القاهرة - بعث نجم نادي ليفربول الإنجليزي، برسالة دعم للاعب فريق روما الإيطالي، السعودي سعود عبدالحميد، بعد ظهوره الرسمي الأول مع "الذئاب".

محمد صلاح يدعم سعود عبدالحميد بتلك الطريقة

نشر الحساب الرسمي لنادي روما صورة لسعود عبدالحميد، خلال مشاركته في مباراة روما أمام أتلتيك بيلباو، ليقوم محمد صلاح بوضع علامة إعجاب ودعم لنجم فريق الهلال السابق.

وشارك سعود عبد الحميد مع روما أمام أتلتيك بلباو الإسباني في الدوري الأوروبي، حيث حل بديلًا بشكل مفاجئ للمواجهة، بعد إصابة شيليك الظهير الأيمن للفريق في الدقيقة 71.