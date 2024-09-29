نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد في أزمة كريستيانو ويوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم السبت عن استئناف الحكم الذي يلزمه بتسديد مبلغ 9.8 مليون يورو لمصلحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تطور جديد في أزمة كريستيانو ويوفنتوس

وكان قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال قد رفع قضية على ناديه السابق يوفنتوس من أجل الحصول على تعويض عن رواتب متأخرة في ذمة "السيدة العجوز".

وأكد النادي الإيطالي اليوم السبت عقب اجتماع لمجلس إدارته أنه قدم طعنًا يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر (أيلول) إلى قسم العمل في محكمة تورينو ضد الأموال المدفوعة لـ "صاروخ ماديرا" كريسيانو رونالدو الذي غادر الفريق في صيف 2021 للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ونشأ الخلاف بين كريستيانو ويوفنتوس، حيث وقع اللاعب على وثيقة إخلاء مسؤولية يؤكد فيه أن النادي لا يدين له بأي مبالغ مالية، على الرغم من وجود رواتب متأخرة.