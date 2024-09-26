نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 مليون للفائز.. جوائز مالية ضخمة لـ كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، التي ستقام على ملعب "المملكة آرينا" في المملكة العربية السعودية. يدخل الأهلي هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الجوائز المالية لكأس السوبر الإفريقي 2024

تشهد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك منافسة شديدة، ليس فقط بسبب العداء الرياضي بين الفريقين، ولكن أيضًا بفضل الجوائز المالية الكبيرة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". حيث سيحصل الفريق الفائز على جائزة مالية تبلغ 500 ألف دولار، أي ما يقارب الـ25 مليون جنيه مصري، بينما سيحصل الفريق الخاسر على 250 ألف دولار.

وأكد الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أن هذه المكافآت شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك ضمن التزام باتريس موتسيبي، رئيس "كاف"، بزيادة الجوائز المالية في جميع بطولات الاتحاد الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم بث مباراة السوبر الإفريقي عبر عدة قنوات رياضية، حيث ستنقل قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة المباراة بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي. كما ستبث قناة "إم بي سي مصر" اللقاء بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض، إضافة إلى قناة "أبو ظبي الرياضية"، التي ستنقل المباراة أيضًا.

هذه المباراة المرتقبة تجمع بين اثنين من أكبر الأندية في إفريقيا، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق الكرة في المنطقة.