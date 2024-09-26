تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر الإفريقي.. مفاجأة من جوميز

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

وكشف الإعلامي رجائي رمزي، عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري عن تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر الإفريقي:"

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثي؛ حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط: ناصر ماهر، دونجا، عبد الله السعيد.

وفي الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.