نجم الزمالك السابق يستذكر واقعة طرد لاعب الأهلي في سوبر 94

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق أن الأبيض استحق الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في المباراة الشهيرة التي سجل هدفها الوحيد.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقى.

تصريحات أيمن منصور حول السوبر الإفريقي

وقال أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: “الحكم الجنوب أفريقي بيتروس ماتابيلا لم يجامل الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي في المباراة الشهيرة ومحمد يوسف استحق الطرد في المباراة”.

وأضاف: “محمد يوسف استحق الطرد لأنه ارتكب أكثر من خطأ خلال المباراة وتم تحذيره من الطرد في أكثر واقعة خلال سير المباراة بسبب العنف”.