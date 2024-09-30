نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلافات في الأهلي بسبب منصب مدير الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من النادي الأهلي أن الإدارة تخطط لتعيين مدير جديد للكرة بعد مغادرة خالد بيبو، المدير السابق، وقد تقدمت لجنة التخطيط بالشكر لبيبو استجابة لرغبة المدرب مارسيل كولر، من خلال قرار رسمي صدر في أغسطس الماضي.

وتم الاتفاق على أن يتولى سامي قمصان، مدرب الفريق، مهمة مدير الكرة في المرحلة القادمة، وذلك بعد طلب من المدرب السويسري.

كما أشار المصدر، إلى أن كولر ليس مع فكرة تعيين مدير للكرة، إذ يفضل الإبقاء على الوضع الحالي، بينما ترغب الإدارة في إضافة هذا المنصب للطاقم الفني المسؤول عن الفريق.

وأضاف المصدر أن النقاشات ما زالت جارية بين أعضاء النادي لحسم هذا الملف في الفترة المقبلة، وسط خلافات بين كولر وإدارة الأحمر.

ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع قريب بين لجنة التخطيط وكولر لمناقشة تفاصيل مباراة السوبر الأفريقي.

على صعيد آخر، منح النادي الأهلي لاعبيه فترة راحة عقب خسارتهم في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

