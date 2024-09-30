نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل إصابة أكرم توفيق ومدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من النادي الأهلي بأن مدافع الفريق، أكرم توفيق، سيغيب لفترة بسبب إصابته التي تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي، ليتوج الفارس الأبيض باللقب الخامس في تاريخه.

وأشار المصدر خلال تصريحات صحفية، إلى أن توفيق يعاني من التهابات في منطقة الحوض، ويحتاج إلى نحو أسبوع للتعافي، مشيؤا إلى أن الإصابة ليست خطيرة ولا تدعو للقلق.

وسيقوم الجهاز الطبي بالنادي بتحديد البرنامج العلاجي المناسب بناء على نتائج الأشعة، وبعد ذلك سيتحدد مدة غياب اللاعب عن الملاعب.

وفي سياق آخر، قرر المدرب السويسري مارسيل كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة أسبوع، نظرا لعدم وجود مباريات حالية للأهلي.

وسيبدأ الفريق بعدها استعداداته لمواجهات كأس السوبر المصري في الإمارات، بالإضافة إلى مباراة العين الإماراتي المقررة في 29 أكتوبر الجاري ضمن بطولة كأس الإنتركونتنينتال.

