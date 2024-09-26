جوميز يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيلة الفريق التي ستخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

ووصلت بعثة نادي الزمالك إلى السعودية، مساء الثلاثاء استعدادا لخوض المباراة النهائية، ويختتم الفريق تدريباته مساء الخميس على أرضية ملعب فريق الشباب السعودي.

وحدد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بشكل شبه نهائي تشكيل الفريق في مباراته ضد الأهلي في السوبر الأفريقي، المقررة يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر، محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري

جدير بالذكر، أنه خلال الساعات الماضية حدثت مستجدات في التشكيل، حيث كان جوميز يفكر في الاختيار بين مصطفى شلبي والوافد الجديد كونراد ميشالاك في الجهة اليسرى، وكان يتردد في إشراك محمد شحاتة أو ناصر ماهر في خط الوسط.