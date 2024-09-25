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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة خيتافي، والتي ستقام اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

وشهدت القائمة عودة فيران توريس، الذي غاب عن المباراة الأخيرة ضد فياريال بعد تعرضه للطرد في المباراة التي سبقتها أمام جيرونا.

كما ستشهد المباراة غياب حارس مرمى الفريق، مارك أندريه تير شتيجن، بعد تعرضه لإصابة بقطع في أوتار الركبة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

كوبارسي، بالدي، مارتينيز، توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، رافينيا، بينيا، توري، كاسادو، فيكتور، يامال، كوندي، جارسيا، أسترالاجا، فورت، مارتن، دومينيجيز، كوينكا، يعقوب شيفيلي، جويليميرو، فيرنانديز.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته الست السابقة.