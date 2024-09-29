نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة نشوى مصطفي تكشف سبب رفضها أعمال والدتها وعدم مشاهدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مريم، ابنة الفنانة نشوى مصطفى، عن عدم حبها لمشاهدة أعمال والدتها منذ الطفولة وذلك خلال إستضافتها في برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، من خلال شاشة الشرق،

وأكدت إلى أنها تعرضت لصدمة تسببت في عدم رغبتها مشاهدة أعمال والدتها منذ طفولتها.

وقالت ابنة نشوى مصطفى: إنها ترفض مشاهدة أعمال والدتها في التلفزيون خلال تقديمها لإحدى الأعمال السينمائية أو الدرامية، مشيرة إلى أنها في طفولتها كانت لديها عقدة كبيرة، من المشاهد العنيفة لها، مردفة: «مثلا لو حد ضربها بالنار وظهر دم، من ساعتها والموضوع شكل ليا صدمة».

أخر أعمال نشوي مصطفي

ويذكر ان شاركت الفنانة نشوي مصطفي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “إمبراطورية ميم”، والذى عادت من خلال للفن بعد غياب سنوت.

الذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، محمود عبد العزيز، محمود حافظ، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة