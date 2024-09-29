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أحمد جودة - القاهرة - قلب الوداد الرياضي الطاولة على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي وفاز عليه بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المغربي لكرة القدم، اليوم السبت.

الوداد يقسو على الدفاع الجديدي

لم يحافظ الدفاع الحسني الجديدي على تقدمه بهدف سجله ياسين فاتن من ركلة جزاء في الدقيقة 39، بعد أن أدرك الوداد التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بهدف سجله نبيل مرموق.

وفي الشوط الثاني هز الوداد شباك منافسه بثلاثة أهداف سجلها وليد ناسي وإسماعيل مترجي ومحمد رايحي في الدقائق 47 و70 و95.

ورفع الوداد البيضاوي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني من الدوري المغربي متخلفًا بفارق الأهداف عن نهضة الزمامرة صاحب الصدارة، ومتفوقًا بفارق الأهداف عن المغرب الفاسي صاحب المركز الثالث.

أما الدفاع الحسني الجديدي فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.