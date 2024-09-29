نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة رمضان 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة منه فضالي عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته النجم عمرو سعد وإخراج محمد سامي.

حيث شاركت فضالي جمهورها بصورة من سيناريو المسلسل عبر خاصية الستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت كاتبة: "بسم الله توكلنا على الله".

ومسلسل "سيد الناس" من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر أن تبدأ التصوير في نوفمبر المقبل.

ومسلسل "سيد الناس" ليس العمل الوحيد الذي سيكون من إخراج محمد سامي في رمضان 2025، إذ يتعاون مع زوجته مي عمر في مسلسل بعنوان "إش إش" تقدم فيه دور راقصة.



مشاركة منه فضالي في أزمة ثقة



وفي سياق منفصل، تشارك منة فضالي في بطولة مسلسل "أزمة ثقة".

تدور أحداث مسلسل "أزمة ثقة" على مدار 15 حلقة في إطار التشويق والإثارة، ونشاهد منة فضالي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر شقيقات يواجهن العديد من الأزمات، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل، وصراع الأشقاء على المال.

مسلسل "أزمة ثقة" يشارك في بطولته: نجلاء بدر، ومنة فضالي، وهاني عادل، وإيهاب فهمي، وملك أحمد زاهر، ومروة الأزلي، تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

