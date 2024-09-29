نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كين يثير رعب بايرن ميونخ قبل دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب بايرن ميونخ فينسن كومباني إنه يأمل في تعافي مهاجمه هاري كين من الإصابة التي تعرض لها في التعادل 1-1 مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني اليوم السبت، قبل أن يحل الفريق ضيفًا على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كين، الذي لم يطلق أي تسديدة أمام ليفركوزن، لإصابة قرب النهاية بعد كرة مشتركة في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ليغادر الملعب وهو يعرج.

ويتصدر بايرن ميونخ مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة بفوزه 9-2 على دينامو زغرب في مباراته الأولى بالبطولة التي سجل فيها كين أربعة أهداف، بينما يحل أستون فيلا في المركز الرابع.

وأبلغ كومباني شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة "لست طبيبًا، لكني آمل ألا تكون الإصابة خطيرة. من المبكر جدًا الحكم على ذلك. أتمنى أن يكون لائقًا للعب يوم الأربعاء".

ولم يكن المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل متفائلًا أيضًا وقال إن الإصابة "لا تبدو خفيفة" للمهاجم كين الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني وسجل 10 أهداف في كل المسابقات هذا الموسم".