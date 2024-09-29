نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل العرض الخاص لفيلم Game World في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تأجيل العرض الخاص لفيلم "Game World"، وهو أول فيلم سينمائي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج روان الغابة وبمشاركة نخبة من أعضاء النقابة. كان من المقرر عرض الفيلم مساء الثلاثاء المقبل في إحدى سينمات أكتوبر.

تعتبر هذه التجربة فريدة من نوعها، حيث تمثل دعمًا من النقابة لأعضائها، وأيضًا لكونها أول تجربة سينمائية من إنتاج نقابة المهن التمثيلية.

يُعد الفيلم تجربة سينمائية مميزة تم فيها استخدام أحدث التقنيات السينمائية المتطورة، كما أنه يمثل التجربة الإخراجية الثانية لروان الغابة بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية وإكمال دراستها في لوس أنجلوس، شارك في العمل مدير التصوير حسام حبيب، وتم تنفيذ الجوانب التقنية بالتعاون مع شركة أورما.