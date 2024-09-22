نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلق على أنباء استبعاد منتخب مصر من كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ما تداولته الصحافة السويسرية اليوم الأحد حول احتمال استبعاد منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم 2026، بسبب نزاع قانوني مع شركة سويسرية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يعود إلى ديسمبر 2023.

العطار: أخبار استبعاد منتخب مصر غير صحيحة

وخلال تصريحات صحفية قال العطار: "الأخبار التي تم نشرها في الصحافة السويسرية بشأن استبعاد منتخب مصر غير صحيحة، صحيح أن هناك نزاعًا مع إحدى الشركات في الفيفا، لكن موقف اتحاد الكرة المصري سليم تماما".

وكانت صحيفة "بليك" السويسرية قد أشارت إلى أن شركة سويسرية متخصصة في تنظيم المباريات لها مستحقات مالية متأخرة لدى الاتحاد المصري منذ 5 ديسمبر 2023.

وأوضحت أن الاتحاد المصري مهدد بعقوبات صارمة لخرق بنود التعاقد، حيث منحه الفيفا مهلة في 22 فبراير 2024 لسداد المبلغ المطلوب خلال 30 يوما، لكنه لم يقم بالسداد في الوقت المحدد، مما يعرضه لعقوبات قد تصل إلى استبعاده من تصفيات كأس العالم 2026.