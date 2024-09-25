انت الأن تتابع خبر "الساعة كام" موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2024.. القنوات الناقلة + التشكيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصبح موعد مباراة برشلونة وخيتافي محطة اهتمام من قبل محبي الكرة المستديرة، ومتابعي الدوري الإسباني للجولة السابعة في موسمه الجديد 2025-2024، وهذه ليست المنافسة الأولي لهم في التواجه ضد بعضهما البعض في الدوري الإسباني، فقد تواجهوا في 6 مباريات سابقة، انتهت بفوز برشلونة في 3 مباريات، وتعادل الفريقين في 3 مباريات، وكان ذلك بعدد نقاط 7 لفريق برشلونة، وهدف واحد لصالح خيتافي، وهذا ما سيجعل المنافسة نارية اليوم، حيث يرغب فريق خيتافي في تعويض خسارته وتحقيق عدد نقاط أكبر للتأهل في المراحل القادمة، نستوفي لكم التفاصيل خلال موقعنا دوت الخليج

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

متي موعد مباراة برشلونة وخيتافي؟ من المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة وبين خيتافي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 مساءاً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وبالحديث عن ترتيب الفريقين، فإن برشلونة يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، وذلك برصيد 18 نقطة في كافة المباريات الماضية، أما عن خيتافي فإنه يحتل المركز الـ 16، وذلك برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة

ستقوم قنوات BeIN Sport ببث أحداث مباراة اليوم، وبالتحديد قناة بين إن سبورت 3، وذلك لأنها تعد الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لفريق برشلونة كالآتي:

حراسة المرمي: إيناكي بينا.

إيناكي بينا. خط الدفاع: جول كوندي، جيرارد مارتين، إينجو مارتينيز سيرجي دومينجيز.

جول كوندي، جيرارد مارتين، إينجو مارتينيز سيرجي دومينجيز. خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، بابلو توري.

إريك جارسيا، بيدري، بابلو توري. خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

التشكيل المتوقع لخيتافي

إليكم التشكيل المتوقع لفريق خيتافي أمام فريق برشلونة في النقاط التالية: