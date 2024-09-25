الرياضة

شبانة: برنامج تدريبي لدونجا.. وكونراد يتألق في المران الجماعي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان اللاعب نبيل عماد دونجا يقترب من المشاركة في لقاء القمة.

شبانة: برنامج تدريبي لدونجا.. وكونراد يتألق في المران الجماعي

وأضاف شبانة ان الاصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا في العضلة الخلفية ليست مقلقة، كما تم وضع برنامج تدريبي منفردا للاعب.

كما أشار شبانة في تصريحاته إلى تألق كونراد ميشالاك المنتدب حديثا لصفوف الزمالك اثناء المران الجماعي.

واختتم شبانة مؤكدا على ان التألق اللافت للاعب جعل البعض داخل الزمالك يضع فكره البدأ باللاعب في لقاء السوبر الأفريقي، والمقرر له يوم الجمعة المقبلة أمام .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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