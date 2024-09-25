نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يحاور عددا من طالبات مدارس دار السلام حول المناهج وكثافة الفصول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

استهل جولته بزيارة مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات، وكان في استقباله كل من، الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة

أهداف الزيارة

أكّد مدبولي أن زيارته تأتي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم، لا سيما مرحلة التعليم قبل الجامعي، وسعي الحكومة الجاد للنهوض بمنظومة التعليم.

وشدد على أهمية دعم وتطوير قدرات المعلمين، معتبرًا إياهم ركيزة أساسية في النظام التعليمي.

متابعة سير العملية التعليمية

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أنه يتابع يوميًا انتظام الدراسة في المدارس، مشيرًا إلى القرارات التي اتخذتها الوزارة لتحسين العملية التعليمية وسد عجز المعلمين.

تجارب الطلاب

تفقد الفصول: قام مدبولي بتفقد فصول الصفين الأول والثاني الثانوي. أجرى حوارًا مع طالبات الصف الأول الثانوي حول المناهج الدراسية وكثافة الفصول، حيث أشادت الطالبات بتقليص عددهن في الفصول، مما ساهم في تحسين الأجواء التعليمية.

تحفيز الطلاب: حث رئيس الوزراء الطالبات على الاجتهاد في تحصيل المناهج والاستماع للمعلمين.

نسبة الحضور: استفسر مدبولي من مديرة المدرسة، زينب عبدالحميد، عن نسبة الحضور، حيث أكدت وجود حرص كبير من الطالبات على الحضور والمشاركة في الطابور الصباحي.

وسائل التعليم والتجهيزات

استفسر مدبولي عن الوسائل التعليمية المتوفرة، وأفادت المديرة بأن المدرسة مزودة بوسائل تعليمية حديثة، بما في ذلك السبورات التفاعلية.

التفاعل مع الطلاب

استجاب مدبولي لرغبة بعض الطالبات بالتقاط صورة تذكارية معهن، وتحدث مع طالبات الصف الثاني الثانوي حول ما تم شرحه في الحصة ومدى استيعابهن.

التفقدات الصحية والرياضية

تفقد رئيس الوزراء دورات المياه والمكتبة، واستفسر عن إقبال الطالبات على القراءة. كما تابع أداء الطالبات في حصة التربية الرياضية.

ختام الجولة

تعكس هذه الزيارة التزام الحكومة بتطوير التعليم وتحسين البيئة التعليمية، بالإضافة إلى دعم المعلمين والطلاب، لضمان تحقيق أفضل النتائج في العملية التعليمية.