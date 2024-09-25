نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صواريخ حزب الله تهزّ شمال إسرائيل وجيش الاحتلال يترنح تحت الضغط.. قلق وانهزامية في صفوف المستوطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعيش سكان شمال إسرائيل حالة من الفزع والقلق، حيث يعبر بعضهم عن رغبتهم في إنهاء التهديد الذي تشكله جماعة حزب الله اللبنانية بشكل نهائي، بينما يشعر آخرون بإحساس بالانهزامية والاستسلام نتيجة تزايد العنف المستمر.

باراك راز، أحد سكان مدينة نهاريا الساحلية، يعبر عن شعوره قائلًا: "نحن نعيش في حالة من الخوف المستمر، لكننا نأمل في استعادة السلام الذي فقدناه منذ أكثر من عام". بينما أكدت ألبينا شيموداكوف، البالغة من العمر 22 عامًا، أن "الوضع مرعب، لكن هذا هو الواقع في إسرائيل، علينا التكيف مع هذه الحياة".

خلال الأيام الماضية، أطلق حزب الله مئات الصواريخ والقذائف على شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، في حين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1600 هدف في جنوب لبنان وسهل البقاع، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين اللبنانيين وجرح الآلاف.

التوترات في شمال إسرائيل لم تكن جديدة، إذ شهدت المنطقة إطلاقًا محدودًا للنار عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية، لكن التصعيد الأخير جاء في أعقاب الحرب الدموية في قطاع غزة، مما دفع آلاف الإسرائيليين لترك منازلهم في المناطق الحدودية.

في ظل هذا التصعيد، أغلقت المدارس والشواطئ في مدينة نهاريا، كما أُلغيت العديد من الرحلات الجوية. وعلى الرغم من استمرار العمل في الموانئ، إلا أن القلق يسود بين السكان، حيث تظهر أعراض الصدمة على العديد منهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر من أيام صعبة قادمة، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على ضرورة التحلي بالهدوء، فيما يستمر الدمار في لبنان ويترك أثره على المدنيين من الجانبين.