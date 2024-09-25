نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية لاستكمال 38 مشروعا قوميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الحكومة، اليوم، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 38 مشروعًا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، والنقل.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.