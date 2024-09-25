رئيس الوزراء: انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 02:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة " الروشتة" بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء، متابعا" انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولته الميدانية فى عدد من المدارس، مؤكدا إنه تم إضافة العشرات من الفصول الجديدة وأن العام الدراسى الجديد مستقر، وسيتم إضافة والتوسع فى فصول رياض الأطفال.

وأوضح أن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان ، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا،" مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين".

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.