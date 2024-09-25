رئيس الوزراء يدعو اقتصاديين ومؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة باللقاءات الأسبوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 02:27 مساءً - دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة فى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة "الروشتة" بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء، متابعا: "انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولته الميدانية فى عدد من المدارس، مؤكدا أنه تم إضافة العشرات من الفصول الجديدة، وأن العام الدراسى الجديد مستقر، وسيتم إضافة والتوسع فى فصول رياض الأطفال.

عن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان، أوضح رئيس الوزراء: "نحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا: "مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين".

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.