نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كواليس الأجواء الخريفية.. منار غانم تكشف عن أسرار الطقس المتقلب وتحسن كبير في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين المقبلين، وأكدت أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، إذ ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وأضافت غانم، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن مصر تتأثر بأجواء خريفية نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تأتي الكتل الهوائية من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، كما أن المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على تقليل وصول أشعة الشمس المباشرة.

وأشارت إلى أن الأجواء الليلية ستشهد تحسنًا واضحًا مع شعور ببعض البرودة الخفيفة ليلًا وصباحًا، إلى جانب نشاط الرياح المسائي الذي يساهم في تلطيف الأجواء وتقليل الشعور بالرطوبة.

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