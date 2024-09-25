نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد توزيع أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع المحافظات، لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وفي ذات السياق، قال مصدر داخل ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المديريات ستقوم بتوزيع أجهزة التابلت المدرسي على الطلاب خلال أيام بعد تسليم المخازن أجهزة التابلت بعدد طلاب المدارس الحكومية.

وأكد المصدر، أنه لأول مرة لا يتم توزيع أجهزة تابلت مدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة، وفقا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وكان قد انطلق العام الدراسي الجديد 2025، السبت الماضي، بطلاب المرحلة الاولي لرياض الاطفال، فيما انتظم في اليوم التالي،جميع طلاب المراحل التعليمية البالغ عددهم 25 مليون تلميذ علي مستوي الجمهورية في60 الف مدرسة.

