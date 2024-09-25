نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر لطلاب رابعة ابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025.



ونستعرض خلال تلك التقرير مقررات شهر أكتوبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وكانت كالتالي:

-اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني

-كونكت: الوحدة الأولى والثانية والثالثة

-الرياضيات: الوحدة الأول "المفهوم الأول والثاني والثالث"

-العلوم: الوحدة الأولى" المفهوم الأول والثاني والثالث"

- الدراسات: الوحدة الأولى، الوحدة الثانية "الدرس الأول"

- تكنولوجيا المعلومات: المحور الأول" الدروس من 1 إلى 7"

– التربية الدينية: الموضوع الأول والثاني

- المهارات المهنية: المحور الأول" الموضوع من 1 إلى 9".

وبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، يوم السبت الماضي 21 سبتمبر 2024 وينتهي يوم الخميس 23 يناير 2025 فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025.