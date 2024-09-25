نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يكشف سبب إلزام الطلاب بكشكول 100 ورقه بكل مادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظمت العملية التعليمية داخل المدارس بالأسبوع الأول بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025، بجميع محافظات الجمهورية.

و تفاجئ الطلاب وأولياء الأمور، من طلبات معلمي الفصول بضرورة إحضار كشكول 100 ورقه سواء كشكول كان" عادي أو سلك".

وفي ذات السياق، قال مصدر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن سبب طلب معلمي الفصول كشكول 100 ورقه من الطلاب لكل مادة، هو قرار وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بتجميع كافة أنشطة المادة بكشكول واحد سواء الشرح والواجبات أو التقييمات بنهاية الكشكول.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تقسيم الكشكول إلى ثلاث أجزاء بداية الكشكول شرح المادة ومنتصف الكشكول واجبات المادة ونهاية الكشكول تقييم المعلم للطالب في المادة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة انتظام الدراسة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، استهلها بزيارة مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.