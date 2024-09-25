نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد تكشف عن تفاصيل درجات الحرارة حتى نهاية سبتمبر.. "تحذيرات عاجلة ومهمة للمواطنين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس من يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 وحتى الإثنين 30 سبتمبر 2024، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، يعقبه تحسن ملحوظ مع بداية الأسبوع القادم.

وفقًا للتوقعات، تسود أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 و34 درجة مئوية، مع ارتفاع طفيف في الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة. السواحل الشمالية تشهد طقسًا أكثر اعتدالًا، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 28 و30 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 32 درجة. وفي جنوب سيناء، تستمر الأجواء شديدة الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية والمحسوسة إلى 39 درجة.

أما بالنسبة لصعيد مصر، فيشهد شمال الصعيد درجات حرارة تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية، بينما تتراوح في جنوب الصعيد بين 38 و40 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة جدًا هناك.

يوم الخميس، تتراجع درجات الحرارة قليلًا في السواحل الشمالية، بينما تستمر درجات الحرارة المرتفعة في باقي أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن بدءًا من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وتخفف الرطوبة، مع أجواء أكثر اعتدالًا ليلًا.

ويحذر خبراء الأرصاد من احتمال تشكّل شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري. كما يشيرون إلى نشاط للرياح خلال ساعات المساء، مما يساعد في تخفيف الإحساس بالحرارة والرطوبة، خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى الاثنين المقبل

الأربعاء 25 سبتمبر 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32° والمحسوسة 33°

السواحل الشمالية: العظمى 30° والمحسوسة 32°

جنوب سيناء: العظمى 36° والمحسوسة 38°

شمال الصعيد: العظمى 35° والمحسوسة 36°

جنوب الصعيد: العظمى 38° والمحسوسة 39°

الخميس 26 سبتمبر 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33° والمحسوسة 34°

السواحل الشمالية: العظمى 28° والمحسوسة 30°

جنوب سيناء: العظمى 36° والمحسوسة 38°

شمال الصعيد: العظمى 35° والمحسوسة 36°

جنوب الصعيد: العظمى 40° والمحسوسة 41°

الجمعة 27 سبتمبر 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32° والمحسوسة 33°

السواحل الشمالية: العظمى 29° والمحسوسة 31°

جنوب سيناء: العظمى 36° والمحسوسة 38°

شمال الصعيد: العظمى 34° والمحسوسة 35°

جنوب الصعيد: العظمى 39° والمحسوسة 40°

السبت 28 سبتمبر 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33° والمحسوسة 34°

السواحل الشمالية: العظمى 29° والمحسوسة 31°

جنوب سيناء: العظمى 36° والمحسوسة 38°

شمال الصعيد: العظمى 34° والمحسوسة 35°

جنوب الصعيد: العظمى 38° والمحسوسة 39°

الأحد 29 سبتمبر 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34° والمحسوسة 35°

السواحل الشمالية: العظمى 30° والمحسوسة 32°

جنوب سيناء: العظمى 36° والمحسوسة 38°

شمال الصعيد: العظمى 35° والمحسوسة 36°

جنوب الصعيد: العظمى 38° والمحسوسة 39°

الاثنين 30 سبتمبر 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34° والمحسوسة 35°

السواحل الشمالية: العظمى 29° والمحسوسة 31°

جنوب سيناء: العظمى 37° والمحسوسة 39°

شمال الصعيد: العظمى 36° والمحسوسة 37°

جنوب الصعيد: العظمى 39° والمحسوسة 40°

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على معظم المناطق، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط على فترات متقطعة.