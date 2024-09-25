عاجل - إسرائيل توسّع غاراتها في لبنان.. قتلى في المعيصرة وتصاعد التوتر مع حزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد للصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق واسعة من لبنان، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى و9 جرحى في قرية المعيصرة الجبلية الواقعة في قضاء كسروان شمال بيروت. هذه القرية، التي تقطنها غالبية من الشيعة، تعدّ جزءًا من منطقة ذات أغلبية مسيحية، مما يعكس تعقيد التركيبة الطائفية في لبنان وتأثير الصراع المتزايد على جميع مكوناته.

ولم تقتصر الغارات الإسرائيلية على المعيصرة، بل شملت أيضًا مناطق في البقاع والجنوب اللبناني، حيث استهدفت محيط مدينة الهرمل، وبلدتي اللبوة والنبي عثمان شرقي البلاد، بالإضافة إلى أطراف بلدات جزين وإقليم التفاح. الأضرار لم تكن فقط مادية، حيث تضررت المنازل والبنية التحتية، بل امتدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من تأزم الوضع الإنساني في لبنان الذي يعاني أساسًا من أزمة اقتصادية خانقة.

وفي بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنه وسّع عملياته العسكرية في جنوب لبنان وشرقه، مؤكدًا استهدافه "أهدافًا لحزب الله ومنشآت لتخزين الأسلحة". كما أوضح أن الغارات جاءت ردًا على إطلاق صواريخ باليستية من قبل حزب الله استهدفت منطقة تل أبيب، تم اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وتصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين الطرفين بعد إطلاق نحو 40 قذيفة من لبنان تجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية. وعلى الرغم من نجاح إسرائيل في اعتراض عدد من هذه القذائف، إلا أن التوتر يتزايد بشكل كبير بين الجانبين، في ظل المخاوف من دخول المنطقة في حرب شاملة.