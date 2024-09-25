نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور مصطفى مدبولي يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات ضمن جولته لمتابعة انتظام الدراسة في عدد من المدارس بمدينة السلام، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

تفاصيل الزيارة

تفقد فصول رياض الأطفال: زار مدبولي أحد فصول مرحلة رياض الأطفال (KG1)، حيث استقبل الأطفال رئيس الوزراء بابتساماتهم وأنشدوا نشيدًا باللغة الإنجليزية.

العيادة الصحية: تفقد العيادة الصحية بالمدرسة للتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطلاب.

شرح المديرة: قدمت دينا موسى، مديرة المدرسة، شرحًا حول مكونات المدرسة وتجهيزاتها، بالإضافة إلى عدد الفصول وكثافة الطلاب الحالية بعد اتخاذ إجراءات لتقليل الكثافة.

حوار مع الطلاب

أجرى مدبولي حوارًا وديًا مع أحد طلاب الصف الأول الابتدائي، حيث سأل الطفل عن فترة الـ KG التي قضاها في المدرسة ورأيه في نظافة المدرسة، وعندما سأله عن لعبته المفضلة، أجاب بأنه يحب المصارعة.

المكتبة المدرسية: تفقد مدبولي المكتبة، واستفسر من طلاب الصف الأول الإعدادي عن مستوى الخدمات المقدمة في المدرسة وكثافة الطلاب في الفصل.

العروض الطلابية: شاهد رئيس الوزراء عرضًا قدمته طالبات المرحلة الابتدائية، حيث كان العرض باللغة الإنجليزية والفرنسية.

حضور الطلاب

استفسر مدبولي من مدرس الفصل عن نسبة حضور وغياب الطلاب، وأكد المدرس أن هناك حرصًا كبيرًا من الطلاب على الحضور، مما يعكس التزامهم بالتعليم.

ختام الزيارة

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على متابعة سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور حول احتياجاتهم.