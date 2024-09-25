نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف أسباب الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أسباب الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة التي يشعر بها المواطنون، وخاصة في ساعات المساء والليل المتأخر وحتى الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن هذا التغيير يحدث بعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث:

تغير الكتل الهوائية: تختفي الكتل الهوائية الصحراوية الحارة، لتحل محلها كتل هوائية معتدلة وباردة أحيانًا قادمة من جنوب شرق أوروبا. نشاط الرياح: يُلاحظ نشاط الرياح المعتدلة، مما يساهم في تلطيف حالة الطقس خلال ساعات النهار. انخفاض درجات الحرارة الصغرى: تنخفض قيم الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، مما يؤدي إلى درجات حرارة أكثر برودة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

إليك درجات الحرارة الصغرى والعظمى لعدة مدن على مستوى الجمهورية:

المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 6 أكتوبر 21 33 بنها 22 32 دمنهور 21 31 وادي النطرون 21 31 كفر الشيخ 22 30 المنصورة 22 31 الزقازيق 22 32 شبين الكوم 22 31 طنطا 22 31 دمياط 23 29 بورسعيد 23 30 الإسماعيلية 21 33 السويس 23 32 العريش 22 30 رفح 22 29 رأس سدر 23 33 نخل 17 31 سانت كاترين 14 27 الطور 26 33 طابا 24 30 شرم الشيخ 26 36 الإسكندرية 23 30 العلمين 22 29 مطروح 22 29 السلوم 23 34 سيوة 21 36 الغردقة 25 36 مرسى علم 26 37 شلاتين 27 37 حلايب 29 35 أبو رماد 28 35 رأس حدربة 28 33 الفيوم 22 33 بني سويف 22 33 المنيا 21 35 أسيوط 22 36 سوهاج 22 36 قنا 25 37 الأقصر 24 38 أسوان 26 38 الوادي الجديد 25 37 أبو سمبل 26 38

الطقس العام : مع بداية فصل الخريف، تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض التدريجي، مما يعكس تحسنًا في الأحوال الجوية، خاصةً خلال ساعات الليل.

: مع بداية فصل الخريف، تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض التدريجي، مما يعكس تحسنًا في الأحوال الجوية، خاصةً خلال ساعات الليل. أهمية التحسين: استمرار تحسين الطقس يساعد على تعزيز الراحة العامة للمواطنين ويدعم الأنشطة اليومية المختلفة.

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