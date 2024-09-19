انت الأن تتابع خبر منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف "فيفا"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري، الذي شهد تقدم منتخب مصر 5 مراكز.

حيث تواجد منتخب مصر في المركز الـ31 عالميًا بعد ما كان يحتل المرتبة 36 الشهر الماضي فى تصنيف “فيفا”.

وتواجد منتخب مصر فى المركز الثالث أفريقيًا.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز الشهر الجاري على كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.