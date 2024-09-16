نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: كولر يستحق التحية وربيعة الأفضل وإمام عاشور يمتلك أفضل من ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق عن أداء الفريق الأحمر خلال مواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف شحاتة خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كولر يستحق التحية على قدرته في تطوير أداء بيرسي تاو وظهوره بشكل مميز.

وتابع: كان من الطبيعي أن يبدأ كولر بالثنائي حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ولكنه نجح في عودة بيرسي تاو بشكل مميز.

وواصل: رامي ربيعة قدم أداء رائع ليس فقط أمام جورماهيا ولكنه على مدار الفترة الماضية، من لاعب قريب للرحيل لواحد من أهم اللاعبين في الأهلي ومنتخب مصر.

وواصل: إمام عاشور يمتلك أداء أفضل من ذلك وكان قادر على الظهور بشكل أفضل أمام جورماهيا الكيني، ووسام أبو علي يقدم أدوار إضافية بجانب تسجيل الأهداف.