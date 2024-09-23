الأهلي لا يعرف الهزيمة أمام أندية الإمارات فهل يواصل المارد الأحمر الهيمنة ؟

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أحمد جودة - القاهرة - ضرب العين الإماراتي موعدا ناريا مع الأهلي وذلك بعد الفوز على حساب أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين في افتتاحية بطولة كأس إنتركونتننتال 2024.

وبات اللقاء منتظرا من الجماهير الأفريقية والاسيوية من أجل التتويج بجائزة كأس إفريقيا - آسيا -المحيط الهادي، وهي أولى جوائز البطولة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي فيفا.



الأهلي سيطرة تاريخية أمام أندية الإمارات



وتعد هذه هي المرة الرابعة والتي يواجه فيها الاهلي فريق إماراتي بعد 3 مواجهات سابقة أمام كلا من النصر والوحدة والوصل

المواجهة الأولى كانت في شهن أكتوبر 1995 والتي كامنا امام النصر في دور المجموعات وفاز بثلاثة أهداف لهدف

وتكرر اللقاء للمرة الثانية في عام 2017 أمام الوحدة وفاز بهدفين نظيفين، اللقاء الثالث في 2018 كان الأكثر إثارة حيث واجع الاهلي الوصل الإماراتي مباراتين في ربع نهائي البطولة العربية للأندية

تعادل 2-2 ذهابا ثم تعادل 1-1 ايابا ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة العربية للأندية وتأهل على حساب الأحمر.

