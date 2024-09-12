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أحمد جودة - القاهرة - استقبل امس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية محمدالدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي كلا من مشعل عبد الله الركاكه، أمين سر الاتحاد الكويتي للكاراتية، نايف سلامة الحربى أمين صندوق الاتحاد الكويتي للكاراتية، خالد مبارك، رئيس لجنة التدريب منتخب الكويت للكاراتية، جابر الحمادى المدير الفني لمنتخب الكويت للكاراتية وذلك بحضور رجب حسن عبد اللاه رئيس مجلس إدارة فرع قنا للكاراتية.

الدهراوي يستقبل أمين السر الاتحاد الكويتي للكاراتية بمقر الاتحاد

وقام مشعل عبد الله بتقديم درع الاتحاد الكويتى محمد الدهراوى إيمانًا بالمجهودات المبذولة من قبل الاتحاد المصرى للكاراتية لارتقاء وتطوير اللعبة.

كما قام محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية بتقديم درع الاتحاد للاستاذ مشعل عبد الله ترحيبًا بسيادتة فى بلده التانى مصر.