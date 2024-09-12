نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.. كلاسيكو النصر والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية مباريات الدوري السعودي من أجل متابعة نجومه البارزين والعالميين الذين جذبوا الأنظار إليه في الآونة الأخيرة.

نجح الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر حتى آخر جولات من الدوري.

يحتل كلا من الهلال والقادسية والاتحاد والاتفاق المراكز الأربعة الأولى في الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط وجاء كلا من النصر والرياض والوحدة في المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 4 نقاط على الترتيب.

تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري للدوري السعودي ويمكن متابعته عليها مجانًا بتقنية SD بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD عن طريق جهاز GOBX.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي:

الجمعة 13 سبتمبر 2024:

التعاون والخليج الساعة 7 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

ضمك والاخدود الساعة 7 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

النصر والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

السبت 14 سبتمبر 2024:

الفتح والاتفاق الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

الفيحاء والرائد الساعة 7 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

الرياض والهلال الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الأحد 15 سبتمبر 2024: