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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن رأيه في تصريحات أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بخصوص تحفظه على تعيين حكم مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التي ستقام يوم الجمعة.

شوبير: ممدوح عباس يتحلى بمسؤولية كبيرة

وأشار شوبير إلى تصريح ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، الذي أثنى فيه على عدم التدخل في مسائل التحكيم، داعيا اللاعبين والجهاز الفني للتركيز على المباراة بدلًا من الاعتراض، واصفًا عباس بأنه يتحلى بمسؤولية كبيرة.

واختتم شوبير قائلًا: "إذا كان هناك اعتراض، فمن الأفضل التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي، سواء على الحكم أو التنظيم، لكن الأمور حتى الآن تسير على ما يرام".