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أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، عصر اليوم إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لخوض بطولة السوبر الإفريقي.

الأهلي يغادر إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

يختتم الأهلي تدريباته قبل السفر على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، حيث يسعى الفريق لتأكيد جاهزيته لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي المقررة يوم الجمعة.

من جانب آخر، سيعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين لشرح الجوانب الفنية والتكتيكية الضرورية، من أجل حس اللاعبين على تنفيذ التعليمات لتحقيق اللقب المنتظر ضد الغريم التقليدي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

