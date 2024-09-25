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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي المقرر يوم الجمعة 27 سبتمبر.

وفي تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه على "أون تايم سبورتس إف إم"، أشار شوبير، إلى أن عمر جابر من المرجح أن يستمر كظهير أيسر، بينما سيشغل محمد شحاتة الجبهة اليمنى، مع قلة فرص مشاركة الوافد الجديد محمد حمدي".

وأضاف: "هناك تنافس على مركز الجناح الأيمن بين مصطفى شلبي وكونراد ميشالاك، وكل الخيارات متاحة".

شوبير يستعرض تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

وأعلن شوبير عن التشكيلة المتوقعة للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد شحاتة

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي



واختتم شوبير بالتأكيد على قوة فريق الزمالك، مشيرا إلى تتويجه بالبطولة أربع مرات، من ضمنها مرتين ضد أندية مصرية، واعتبر أن السوبر بين الأهلي والزمالك هو الأقوى في البطولة.