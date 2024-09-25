فن ومشاهير

وعد البحري تحتفل بعيد ميلاد ابنها وسط الأقارب والأصدقاء (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وعد البحري تحتفل بعيد ميلاد ابنها وسط الأقارب والأصدقاء (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة وعد البحري بعيد ميلاد ابنها عيسى مع عدد كبير من أصدقائها وأقاربها الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظة السعيدة. 


وعد اختارت إحدى الكافيهات المميزة حيث تم وضع برنامج احتفالات مميز أسعد الحضور من الأطفال والكبار بداية من العرائس والأراجوز ولعب الكراسي الموسيقية والذي خسرت فيها وعد البحري بعد أن لعبت مع صديقاتها.

 

3910288d6e.jpg
وعد البحري وابنها
5276bfd121.jpg
وعد البحري وابنها

تفاصيل عيد ميلاد ابن وعد البحري


وعد قامت بالغناء لابنها عيسى "سيد الحبايب" كما شاركها الجميع في تقطيع التورتة وسط أجواء احتفالية مبهجة 
وحضر عيد الميلاد الماكييرة رحمة محمد التي أضفت لمساتها مزيد من الجمال والتألق للفنانة وعد البحري.

 

bac613e5dc.jpg
وعد البحري وعائلتها
95ab4af6d2.jpg
وعد البحري وعائلتها

 

 

 

آخر أعمال وعد البحري


ويذكر أن وعد يعرض لها حاليا كليب صاحب السعادة الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، وتخطت مشاهداته مليوني مشاهدة في أقل من أسبوع. 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا