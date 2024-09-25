وعد البحري تحتفل بعيد ميلاد ابنها وسط الأقارب والأصدقاء (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة وعد البحري بعيد ميلاد ابنها عيسى مع عدد كبير من أصدقائها وأقاربها الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظة السعيدة.



وعد اختارت إحدى الكافيهات المميزة حيث تم وضع برنامج احتفالات مميز أسعد الحضور من الأطفال والكبار بداية من العرائس والأراجوز ولعب الكراسي الموسيقية والذي خسرت فيها وعد البحري بعد أن لعبت مع صديقاتها.

وعد البحري وابنها

وعد البحري وابنها

تفاصيل عيد ميلاد ابن وعد البحري



وعد قامت بالغناء لابنها عيسى "سيد الحبايب" كما شاركها الجميع في تقطيع التورتة وسط أجواء احتفالية مبهجة

وحضر عيد الميلاد الماكييرة رحمة محمد التي أضفت لمساتها مزيد من الجمال والتألق للفنانة وعد البحري.

وعد البحري وعائلتها

وعد البحري وعائلتها

آخر أعمال وعد البحري



ويذكر أن وعد يعرض لها حاليا كليب صاحب السعادة الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، وتخطت مشاهداته مليوني مشاهدة في أقل من أسبوع.