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أحمد جودة - القاهرة -

كشف حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطني، عن سبب تغييره لمصطفى محمد مهاجم المنتخب، والسبب هو تعرض اللاعب أثناء مباراة كاب فيردي للاصابة وهو ما جعله يدفع بمحمد الننى بدلا منه.

حسام حسن يكشف إصابة مصطفى محمد وموقفه من المشاركة في المباراة القادمة

وصرح حسام حسن خلال تصريحاته بعد المباراة، إن اصابة مصطفى محمد هي إجهاد فى العضلة الخلفية ومن الصعب تواجده خلال المواجهة القادمة القادمة التي تقام أمام بتسوانا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على نظيره كاب فيردى، في المواجهة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة والتي انتهت بثلاثية نظيفة، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واستطاع تسجيل أهداف منتخب مصر كلا من رامى ربيعة في الدقيقة ال23 وعمر مرموش في الدقيقة ال45 من عمر الشوط الأول، وإبراهيم عادل في الدقيقة ال69 من عمر الشوط الثاني.

ووقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والمقامة في المغرب، والتي ضمت الرأس الأخضر- موريتانيا- بوتسوانا.

ترتيب منتخب مصر بعد الفوز على كاب فيردي:

1- مصر 3 نقاط.

2- بوتسوانا 0 نقاط.

3- موريتاينا 0 نقاط.

4- الرأس الأخضر 0 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في مواجهته القادمة نظيره بوتسوانا، في المباراة المقرر اقامتها يوم الثلاثاء الموافق10 سبتمبر، والتي تقام على ملعب الأخير، في تمام الساعة الرابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025.