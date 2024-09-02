نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 بطولات و137 مساهمة تهديفية.. ماذا قدم تريزيجيه في 7 محطات كروية قبل الريان القطري؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الفريق بالموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، اجتاز الكشف الطبى فى نادى الريان القطري تمهيدًا للإعلان الرسمى عن الصفقة في الساعات المقبلة.

ويعد تريزيجيه من اللاعبين المميزين بدأ مسيرته في صفوف النادي الأهلي وحقق معه عدة بطولات وألقاب قبل الرحيل للاحتراف الخارجي وتنقل بين عدة أندية أوروبية وخاض معهم 351 مباراة وسجل 80 هدفًا وصنع 57 آخرين.

أبرز المحطات في مسيرة محمود تريزيجيه

- الأهلي

لعب تريزيجيه 87 مباراة مع الأهلي وسجل 7 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة وحصل على 12 بطاقة صفراء، وتوج معه بـ7 بطولات متنوعة (2 دوري أبطال إفريقيا – 2 سوبر أفريقي – 1 الكونفدرالية – 1 الدوري المصري – 1 السوبر المحلي).

- طرابزون سبور

شارك تريزيجيه مع فريق طرابزون سبور في 76 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 16 آخرين، وتوج معه بكأس السوبر التركي.

- قاسم باشا

خاض تريزيجيه 71 مباراة مع قاسم باشا التركي، وسجل 25 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة ولم يتوج مع الفريق بأي بطولات.

- أستون فيلا

خاض نجم منتخب مصر تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي في صفوف نادي أستون فيلا، حيث شارك معه في 64 مباراة وسجل 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

- موسكرون

لعب تريزيجيه في صفوف نادي موسكرون البلجيكي وشارك معه في 28 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

- باشاكشهير

شارك اللاعب المصري في 13 مباراة خلال مشواره مع فريق باشاكشهير التركي وساهم في 10 أهداف، حيث سجل 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

- أندرلخت

خاض تريزيجيه 11 مباراة مع فريق أندرلخت البلجيكي ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.