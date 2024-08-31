نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يعلن عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بنظامها الجديد، حيث ستشهد مشاركة 32 فريقًا.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية، فقد أعلن فيفا أن موعد قرعة كأس العالم للأندية لعام 2025 سيكون في 9 ديسمبر المقبل.

الأندية العربية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

سيشارك النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، إلى جانب أربعة أندية عربية أخرى هي: الترجي الرياضي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، العين الإماراتي.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، يوم الثلاثاء الماضي، أن البطولة ستقام وفق النظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا وستمتد لمدة 29 يومًا، بدءًا من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025. ستكون المباريات مقسمة على 8 مجموعات، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل النظام الجديد لكأس العالم للأندية

تُقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل أربع سنوات، حيث يتنافس 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم على لقب البطولة. يختلف هذا النظام عن النظام السابق الذي كان يقام سنويًا بمشاركة 7 أندية فقط، وهي أبطال الاتحادات القارية الستة بالإضافة إلى بطل البلد المضيف.