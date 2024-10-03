البريد للاستثمار: 51% حصتنا في شركة التأمين متناهي الصغر

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - قال أحمد علي عبد الرحمن ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار ، إن حصة البريد في الشركة المقرر تأسيسها للتأمين متناهي الصغر تقدر بنحو 51%، و49% لشركة أكسا.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع الشراكة بين أكسا والبريد للاستثمار، أن رأسمال الشركة المقرر تأسيسها في التأمين متناهي الصغر لم يحدد حتى الآن، مضيفًا:”نترقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الموحد”.

وأشار العضو المنتدب إلى المحفظة الاستثمارية لشركة البريد تتجاوز نحو 7.5 مليارات جنيه حاليًا، موضحًا أنها تركز على القطاعات المالية والاستثمارية واللوجستية.

وأوضح أن الشركة أطلقت خلال عام الجاري 3 شركات وهم بي أف آي لإدارة الأصول، إي كوم أفريكا وهى منصة لدعم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، بجانب شركة المقرر تأسيسها في التأمين المتناهي الصغر بالشراكة مع مجموعة أكسا، مقابل التخارج من شركة واحدة.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة البريد إلى أن الشركة تستهدف إطلاق منتجات جديدة باستخدام الوسائل التكنولوجية والاعتماد على الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بالتواجد والانتشار.