خلطة كريم جليسوليد والزبادي المذهلة لتبييض اليدين وجعلها كبياض الثلج

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رياض - احمد صلاح - يعد كريم جليسوليد والزبادي من أفضل الخلطات المعروفة لتبييض الأيدي وجعلها بيضاء كالحليب، وسوف نقدم هذه الخلطة لأن كثير من الفتيات يبحثن عن خلطات لتفتيح الجسم واليدين قبل الزفاف، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها في المنزل دون اللجوء إلى شراء المواد الكيميائية الغير معروف مصدرها، ايضا تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة حيث يمكن توفرها بسهولة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد والزبادي السحرية لتبييض اليدين بصورة فورية.

مكونات خلطة كريم جليسوليد والزبادي للتبييض

تتكون خلطة كريم جليسوليد والزبادي للتبييض من مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقتين من الجليسوليد الأحمر.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة من ماء البطاطس.

ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.

قطرات من زيت الليمون.

كريم جليسوليد والزبادي للتبييض

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير كريم جليسوليد والزبادي للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر وعاء صغير ونقوم بخلط كريم جليسوليد مع زيت الليمون ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بخلط الزبادي مع الترمس المطحون وماء البطاطس ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة استخدام سهلة وبسيطة لتطبيق الكريم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر الكريم ونقوم بغسل اليدين جيدا وندهنه على ظهر اليدين مع التركيز على عقل الأصابع ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نغسل اليدين بالماء الفاتر ونكرر هذه الخلطة مرة أو مرتين كل أسبوع لملاحظة الفرق والحصول أيدي بيضاء كالشمع.

وبهذا نكون قد قدمنا افضل خلطة لتبييض اليدين بسرعة رهيبة وبأقل المكونات قبل الزفاف.

فوائد الترمس المطحون للبشرة

هناك فوائد كثيرة للترمس المطحون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على شد البشرة وينظفها ويجعلها نضرة وناعمة.

يبيض البشرة وينقيها ويعطيها اللمعان البراق.

يعمل على إزالة النمش والبقع الداكنة والكلف.

يساعد في معالجة الصدفية والاكزيما.

يعطي البشرة الكثير من الحيوية ويعتبر مقشر طبيعي لها.

فوائد الزبادي للبشرة

هناك بعض الفوائد للزبادي على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-