الرئيس السيسي: شهر أكتوبر يأتي كل عام حاملا رسائل الانتصار والمجد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شهر أكتوبر يأتي كل عام حاملا معه نسائم الانتصار والمجد، فتلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونتحفي بالأبطال والشهداء، ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة للأكاديمية العسكرية المصرية لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة، مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها، بعد أن تم إعدادهم وفقا لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن، وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارا يذكر الجميع دائما، بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادرا على فعل المستحيل مهما عظم وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل، تظهر جلية عند الشدائد معبرة عن قوة الحق وعزة وصلابة الإرادة".