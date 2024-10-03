الرئيس: ما حققته مصر فى حرب أكتوبر سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.