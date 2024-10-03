وزير الدفاع يصدق على نتائج تخرج طلبة الكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على نتائج تخرج طلبة الكليات العسكرية ، منح طلبة الدفعة 118 حربية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية ، ومنح طلبة الدفعة الثالثة ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الرابعة من حاملى الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية .



ومنح طلبة الدفعة 75 بحرية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم البحرية ومنح طلبة الدفعة 91 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية ، ومنح طلبة الدفعة 52 دفاع جوى دجرجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى

ومنح طلبة الدفعة 61 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية ومنح طلبة الدفعة السابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية ومنح طلبة الدفعة الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100%.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.



وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.