الرئيس السيسى: القوات المسلحة لم ولن تتخلف يوما عن التصدى لتحمل المسؤولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يوما عن التصدي لتحمل المسؤولية مهما ثقلت وتأدية الأمانة مهما بلغت.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، تحية لها بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال صاعدة، مردفا: "وسلاما على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعبها، وتحية لأسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوة الفراق وقدموهم ثمنا غاليا ليعيش الوطن كريما مطمئنا".